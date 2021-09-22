Зав'язали в два пакети і викинули на смітник. В Івано-Франківську хотіли вбити собаку (фото)

Тварина жива і без видимих пошкоджень / Колаж "Сегодня"

Сьогодні вночі собаку замотали в два пакети і викинули на смітник в Івано-Франківську. Жінка почула гавкіт тварини і викликала поліцію.

Про це повідомляє UAnimals.

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Незважаючи на стрес і переляк, тварина жива і без видимих пошкоджень. Тепер собака на перетримці. Коли він оговтається є від стресу, його відвезуть на огляд до ветеринара.

Жінка, яка викликала вночі патрульних, вже написала заяву в поліцію.

За такі дію винуватці можуть заплатити штраф від 3400 до 8500 гривень, пише Pravo.

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Штраф передбачений за такі вчинки:

знущання над тваринами;

побиття чи інші насильницькі дії, які завдали тварині фізичний біль, страждання і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтв або загибелі;

залишення тварин напризволяще, а також порушення правил їхнього утримання;

пропаганда жорстокого поводження, використання тварин для задоволення статевої пристрасті.

Нагадаємо, у Парку партизанської слави виявили собаку, яка була прив'язана до дерева. На думку очевидців, стаффордширський тер'єр простояв на осонні два дні й був дуже агресивний.

Раніше ми писали, що в Рівненській області шкуродер молотком вбив сусідського собаку. Інцидент стався в травні цього року в селі Велике Поле. Коли курка 40-річного чоловіка вийшла з двору, сусідський пес накинувся на неї і задушив.