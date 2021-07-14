Розслідуватимуть злочини в умовах війни на Донбасі. У СБУ з'явиться новий підрозділ

Щоб робота була більш ефективною, слідчим і прокурорам проведуть додаткові тренінги

В Україні створять спеціальні підрозділи, працівники яких будуть розслідувати злочини в умовах війни на Донбасі.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Постанову підписали генпрокурор Ірина Венедіктова, глава Нацполіції Ігор Клименко і голова СБУ Іван Баканов. Нові підрозділи стануть частиною центрального апарату СБУ та Національної поліції, а також їхніх регіональних органів у Донецькій і Луганській областях.

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"Питання утворення єдиної системи назріло вже давно. Наразі лише чверть кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, направлено до суду. Тільки близько 20 стосуються порушення законів і звичаїв війни", – сказала Венедіктова.

Усі питання щодо організації нового відділу планують вирішити до кінця літа. Після цього всі матеріали, які стосуються його теми, передадуть новим працівникам.

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Також прокурорам і слідчим проведуть додаткові тренінги.

"Важливе досконале володіння нормами застосування міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права. Тому ми будемо розвивати спроможність нашої національної системи кримінальної юстиції шляхом підвищення кваліфікації", – додала Венедіктова.

Нині в Україні розслідують понад 19 000 злочинів, пов'язаних зі збройною агресією РФ. Усього з 2014 року їх зареєстровано понад 30 000.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо дипломатичні зусилля з врегулювання ситуації на Донбасі зазнають краху, питання про розрив усіх відносин з окупованими територіями можуть винести на референдум.

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