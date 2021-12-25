Зеленський призначив в.о. голови Полтавської ОДА

Дмитрий Лунин родился в 1980 году в Харькове. Коллаж "Сегодня"
Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Луніна виконувачем обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації (ОДА).
Про це повідомляє прес-служба офісу президента.
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"Тимчасово покласти на виконання обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Луніна Дмитра Сергійовича", – йдеться в указі.
Раніше Зеленський звільнив з цієї посади Олега Синегубова.
Дмитро Лунін народився 1980 року в Харкові. 2001-го закінчив Харківський політехнічний інститут. З 2003 по 2019 рік працював у сфері торгівлі. З грудня 2019 року – перший заступник голови Полтавської ОДА.
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