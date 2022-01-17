Чекаємо на снігопад? Якою сьогодні буде погода у Карпатах

У горах найближчим часом буде небезпечно / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Карпатах у понеділок, 17 грудня, буде дуже сніговою. Однак на вулиці температура підніметься вище за нуль, тому опади будуть мокрими і протримаються на землі недовго.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За даними синоптиків, вдень температура коливатиметься від 0 до 3 градусів тепла. Вночі температура опуститься до -8 градусів у Івано-Франківській та Чернівецькій областях, у Львівській області – до -3.

Якою буде погода у Карпатах. Скріншот

Вдень буде йти мокрий сніг, а у Львівській області – сніг з дощем. Вітер 7-12 м/с.

Як туристам вберегти себе під час снігопаду

На Прикарпатті запустили програму для туристів, які вирушають у гори. Програма відстежує місцезнаходження людини і у разі НП рятувальники зможуть швидко знайти її.

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У програмі за допомогою однієї кнопки можна передати сигнал та інформацію про місцезнаходження рятувальній службі. Поки що вона працює в тестовому режимі і найближчими днями з'явиться в Play Market.