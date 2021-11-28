Жертв побільшало, одну людину ще шукають. Що відбувається на місці вибуху у Новій Одесі

Наслідки вибуху у Новій Одесі / Фото: Колаж: Сьогодні
Рятувальники у Новій Одесі Миколаївської області продовжують ліквідовувати наслідки вибуху у житловій п'ятиповерхівці. Нині вони розбирають завали та шукають людину, яка може бути під ними. Загалом від вибуху загинули двоє людей – тіло другої жертви знайшли цієї ночі.
Про це повідомили в ДСНС.
Що відбувається на місці?
Рятувальники за допомогою двох кранів ДСНС прибирають зруйновані елементи будинку та шукають людину, яка може бути під завалами.
"Аварійно-рятувальні роботи проводяться безперервно та організовані позмінно (oсобовий склад міняється через кожні півгодини). На місці розгорнуто два намети ДСНС (намет пункту обігріву та відпочинку для особового складу і штаб з ліквідації) та намет Червоного Хреста (забезпечують харчування)", – повідомили на сайті.
Також на місці чергують правоохоронці – вони стежать за безпекою та охороняють речі від мародерів.
Загалом там перебувають 232 особи: понад сотня рятувальників, кінологи, психологи, Нацгвардія, медики швидкої допомоги, газовики, комунальники, влада та працівники "Миколаївоблтеплоенерго".
Поки рятувальники розбирають завали, місцева влада допомагає з житлом постраждалим. Проте більшість мешканців будинку тимчасово переїхали до родичів, у готелі поселили лише одного мешканця.
Що із жертвами?
На цей момент відомо про двох загиблих від вибуху, проте їхня кількість може ще збільшитися. Тіла жертв рятувальники дістали з-під завалів. Також постраждали троє людей – двоє у шоковому стані, ще одного дістали з дому рятувальники, у нього перелом передпліччя.
Загалом із багатоповерхівки евакуювали 54 особи.
Коротко про вибух у будинку
- 27 листопада у місті Нова Одеса Миколаївської області у кутовій частині п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух.
- Удар був настільки потужний, що шибки вилетіли навіть у сусідньому будинку.
- За попередньою інформацією, рвонув побутовий газ на 5-му поверсі. Зруйновано дві квартири на четвертому та дві квартири на п'ятому поверхах.
- Експерти припускають, що господарі однієї із квартир забули закрутити вентиль на плиті. Сусіди кажуть, подружжя й раніше було неуважне з газом. Тоді обійшлося. А цей раз був фатальним.
- Спочатку було троє постраждалих – один із тілесними ушкодженнями, ще двоє у стані шоку. Невдовзі з-під завалів дістали двох загиблих, ще одного шукають.
- Влада вже намагається підрахувати збитки від вибуху. Швидше за все, частину будинку, де знаходиться перший під'їзд, повністю зноситимуть.