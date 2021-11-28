Жертв побільшало, одну людину ще шукають. Що відбувається на місці вибуху у Новій Одесі

Наслідки вибуху у Новій Одесі / Фото: Колаж: Сьогодні

Рятувальники у Новій Одесі Миколаївської області продовжують ліквідовувати наслідки вибуху у житловій п'ятиповерхівці. Нині вони розбирають завали та шукають людину, яка може бути під ними. Загалом від вибуху загинули двоє людей – тіло другої жертви знайшли цієї ночі.

Про це повідомили в ДСНС.

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Що відбувається на місці?

Рятувальники за допомогою двох кранів ДСНС прибирають зруйновані елементи будинку та шукають людину, яка може бути під завалами.

Фото ДСНС

"Аварійно-рятувальні роботи проводяться безперервно та організовані позмінно (oсобовий склад міняється через кожні півгодини). На місці розгорнуто два намети ДСНС (намет пункту обігріву та відпочинку для особового складу і штаб з ліквідації) та намет Червоного Хреста (забезпечують харчування)", – повідомили на сайті.

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Фото ДСНС

Також на місці чергують правоохоронці – вони стежать за безпекою та охороняють речі від мародерів.

Загалом там перебувають 232 особи: понад сотня рятувальників, кінологи, психологи, Нацгвардія, медики швидкої допомоги, газовики, комунальники, влада та працівники "Миколаївоблтеплоенерго".

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Поки рятувальники розбирають завали, місцева влада допомагає з житлом постраждалим. Проте більшість мешканців будинку тимчасово переїхали до родичів, у готелі поселили лише одного мешканця.

Фото ДСНС

Що із жертвами?

На цей момент відомо про двох загиблих від вибуху, проте їхня кількість може ще збільшитися. Тіла жертв рятувальники дістали з-під завалів. Також постраждали троє людей – двоє у шоковому стані, ще одного дістали з дому рятувальники, у нього перелом передпліччя.

Фото ДСНС

Загалом із багатоповерхівки евакуювали 54 особи.

Коротко про вибух у будинку