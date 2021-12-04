Жорстоко побив падчерку. Чому чоловік отримав м'який вирок? (відео)

Всю ніч жінка ховалась у сусідки. Колаж "Сьогодні"

На Житомирщині п'яний вітчим жорстоко побив 8-річну падчерку. Зі страшними гематомами дівчинку забрали до лікарні. А вітчиму присудили лише громадські роботи. Кореспондентка "Сегодня" Людмила Гаврилюк відшукала мати постраждалої, та дізналася,

що трапилося того вечора і чому тільки такий вирок?

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Страшні гематоми майже на все обличчя, синці на ногах та крововиливи в очах. Таку маленьку Інесу з дому забрали поліцейські. Того вечора були в гостях всією сім'єю, несподівано вітчим після випитого алкоголю почав бити маму дівчинки. Поки жінка ховалася, розлючений чоловік забрав двох дітей – Інесу та її шестирічного брата додому.

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"Він сказав, біжи, поки жива і я втекла. Адже я не думала, що вона буде бити дитину", – розповіла мати постраждалої Марина Муюн.

Всю ніч жінка ховалась у сусідки. Що малолітня дочка в синцях, мати дізналася лише наступного дня. Тоді й викликала поліцію.

"Вона злякала сильно і досі боїться. Вона каже, що він сказав, мене не добив, то її. Через мене і вона отримає", – каже Марина Муюн.

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Побиту дитину одразу забрали до лікарні, а стосовно вітчима відкрили виробництво. Сусіди ж кажуть, таке в сім'ї відбувалося майже кожен день. Обидва батьки зловживають алкоголем. Перебувають на обліку у соціальних служб. Влітку мама Інеси вже подавала заяву після чергового побиття, тоді чоловікові присудили 850 гривень штрафу. Але їх він досі не сплатив.

"Що він п'є, що вона п'є, він же разом це саме – це нічого говорити. Не знаю, чи він дітей б'є, вона постійно бита. Поб'є – напише заяву, він прийде, вона відразу заяву забирає", – каже сусідка.

Наразі жінка з чоловіком не проживає. Говорить, подає на розлучення. Він переїхав до сусіднього села. Вирушаємо туди. До нас виходить його мати, каже – сина вдома немає. В те, що він міг побити дівчинку, не вірить. Бо ціле літо, ніби саме він виховував трьох дітей, поки їхня мама гуляла. Але у поліції чоловік свою провину визнав. Каже, був розлютований. За побиття дитини йому присудили громадські роботи.

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"До суду надійшов обвинувальний акт за статтею 125. Це умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень", – каже голова Бердичівського суду Олександр Яковлєв.

Юристи кажуть: покарання залежить від тяжкості завданих тілесних ушкоджень. Якщо життю дитини нічого не загрожує – то справді буде лише штраф.

"Якщо це будуть ушкодження середні чи тяжкі ушкодження, то в даному випадку може бути і позбавлення волі терміном від 5 років і більше. Говорити там про сімейне насильство, це потрібно мати не просто там єдине побиття", – каже адвокат Ростислав Кравець.

Наразі дівчинка будинку з опікунами. Її забрав рідний брат матері. За неналежне виконання батьківських обов'язків соціальні служби забрали у мами молодшого сина. Дітей повернуть, коли жінка влаштується на роботу та покращить умови проживання.

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