Жорстоко катували та вбивали. Банда нелюдів орудувала у Львові (відео)

Озброєні злочинці у Львові нападали на житлові будинки, офіси та грабували господарів. Це страшно навіть уявити, але в пошуках наживи злочинці катували їх гарячою праскою. Так вибивали зізнання – де заховані гроші та коштовності. Через тортури принаймні двоє загинули. Жахливі свідчення жертв, яким вдалося вижити після знущань душогубів, – у матеріалі кореспондента "Сьогодні" Оксани Лабойко.

Вибивають стільцем шибку і забираються в будинок. Під час одного із нападів злочинців зафіксувала камера спостереження. Тоді увірвалися до котеджу 61-річного бізнесмена – у Брюховичах біля Львова. Його закатували на смерть, а дружину пов'язали та побили.

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Жорстоко, садисти, мені здається, що люди навіть отримували насолоду. Ця жінка два роки тому також стала жертвою банди. Нелюди увірвалися до приватного будинку голови лісгоспу – на околиці міста Радехів.

Що сталося у Радехові

У будинку було двоє маленьких дітей. Їх, на щастя, не чіпали. А ось господаря, його тещу та доньку зв'язали та побили. 59-річна господарка під час нападу померла. У неї були три поламані ребра, черепно-мозкова травма, кровотеча та інсульт.

"Вони залетіли близько сьомої години вечора на другий поверх, бо я перебувала на другому поверсі. І почали одразу жорстоко бити і катувати. Почали бити в обличчя, потім мене поклали на підлогу і почали топтати ногами", – розповідає постраждала.

Ця ж банда причетна і до жорстокого нападу у Харкові, кажуть правоохоронці. Там нелюди катували праскою 56-річну жінку. Злочинці всюди шукали гроші та коштовності. Загалом награбували близько 12 мільйонів гривень.

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"Наразі ми довели причетність зазначеної злочинної групи до 5 розбійних нападів. Під час двох з яких потерпілі загинули під час того, як їх катували. Три крадіжки, два злочини стосовно правоохоронців", – каже керівник управління стратегічних розслідувань Нацполіції у Львівській області Роман Рибицький.

Для кожного злочину члени банди складали сценарій. Довго стежили за жертвами. Вже відомо, що працювали у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Харківській областях.

У банді було щонайменше шестеро людей. Один втік за кордон та оголошений у розшук, інших – затримали. Це киянин, двоє львів'ян, а також мешканці Луцька та Рівного. Проте правоохоронці не виключають, що могли бути й інші спільники. Можуть сісти довічно.

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