Жорстоко вбили окупанти: у Краматорську відкрили пам'ятник 16-річному Степану Чубенку

Автором пам'ятника став краматорський скульптор Ігор Нестеренко / Фото: Колаж: Сьогодні

У Краматорську Донецької області встановили пам'ятник 16-річному Народному Герою України Степану Чубенку. Хлопця посмертно нагородили орденами "За мужність" ІІІ ступеня, "Народний Герой України", нагрудним знаком "Кров за Україну" та медаллю "За жертовність та любов до України".

Про це повідомила Краматорська міська рада.

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Коли розпочалися проросійські виступи в Україні у 2014 році, Чубенко разом із друзями брав участь у протестах у Краматорську на підтримку України.

Окрім цього, діти носили продукти, воду, а також засоби гігієни українським військовим, які прибули до міста. Степан зняв із міської площі прапор "ДНР".

Який вигляд має пам'ятник

Чубенко зображений на повний зріст з м'ячем у руках, у динамічному русі. Одягнений у спортивну форму команди з емблемою Краматорського футбольного клубу "Авангард", за юнацьку збірну якої він грав.

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На відкриття пам'ятника зібралися жителі Краматорська

На згадку про героя керівництво клубу вирішило назавжди закріпити за ним перший номер. Відкрити пам'ятник запросили міського голову Олександра Гончаренка та маму загиблого школяра Сталіну Чубенко.

Меморіал відкривала мати загиблого.

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"Я впевнений, що цей пам’ятник стане місцем, яке відвідає багато людей, і всі вони дізнаються про цього назавжди молодого хлопця з Краматорська. Бо поки жива пам’ять про людину – жива й вона", – звернувся до присутніх міський голова Олександр Гончаренко.

Вбивство школяра

23 червня 2014 року хлопець повертався з Києва через Донецьк, де його затримали бойовики "ДНР" батальйону "Керч". За однією з версій, школяра було затримано за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку та розстріляно. У документі т.зв. "прокуратури "ДНР" йдеться про те, що бойовики підозрювали Чубенка в участі в "Правому секторі".

ЗМІ оприлюднили уривки допитів співучасників та свідків жорстокого вбивства школяра Степана Чубенка, розстріляного бойовиками так званої "ДНР".

"Пинали з ноги, поки сидів, зв'язаний, під комендатурою. Зуби вибили. Повели до берега річки. Руки скрутили за спиною скотчем, футболку – на голову. Кросівки з нього перед розстрілом зняли, мародери. "Керч" вистрілив у потилицю. Усього пострілів п'ять", – розповів слідчий.

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