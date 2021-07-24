Жорстоке побиття активістки в Дніпрі. Поліцейські спіймали підозрюваних – фото

Зловмисників хочуть посадити під варту – скоро суд обере їм запобіжний захід

Поліцейські затримали двох підозрюваних у нападі і жорсткому побитті активістки Наталі Ешонкулової. Особи порушників встановили практично одразу.

Про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко в Facebook.

Читайте також: В Україні почастішали розбої. Як захистити себе від грабіжника

За його словами, затримані – двоє жителів Дніпропетровської області 36-ти і 28-ми років. Кілька днів за ними цілодобово стежили копи і у відповідний момент затримали.

Другий підозрюваний. Фото: Нацполіція

Постраждала Наталя впізнала цих чоловіків. Скоро суд обере їм запобіжний захід. Слідчі поліції вимагають від суду утримання їх під вартою.

Реклама

Зараз затримані відмовляються співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо, під Києвом чоловік атакував авто поліції і напав на патрульного.

Крім того, у Києві п'яний чоловік напав з ножем на лікаря "швидкої", який приїхав на виклик.

Також дивіться новини України та світу у випуску "Сьогодні":