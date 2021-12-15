Жорстоке вбивство військового під Дніпром: затримано підозрюваного

На Дніпропетровщині знайшли тіло військовослужбовця / Фото: Колаж: Сьогодні

У Новомосковську Дніпропетровської області правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця

Про це пише пресслужба поліції.

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Як стався злочин

Вночі проти 12 грудня в орендованій квартирі Дніпра між чоловіками виник конфлікт, під час якого нападник завдав жертві численні удари ножем. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.

Щоб приховати злочин, чоловік загорнув тіло у килимове покриття і вивіз на автомобілі за місто.

13 грудня близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла невідомого чоловіка на узбіччі автодороги поблизу смт Губиниха.

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Що кажуть у поліції

Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 48-річний військовослужбовець. Вже наступного дня поліцейські знайшли підозрюваного у скоєнні умисного вбивства – 32-річного колегу загиблого по службі.

Чоловіка затримали за ст. 208 КПК України. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідство продовжується.

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