Жив із двома жінками: підозрюваний у жорстокому вбивстві жінки на Закарпатті почав давати свідчення

У чоловіка були стосунки із покійною. Колаж "Сьогодні"

Підозрюваний у вбивстві на Закарпатті Габріели Яцкович розповів, що нібито вбив жінку, бо вона погрожувала зателефонувати колишній дружині.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Подробиці вбивства

У залі суду, де підозрюваному обирали запобіжний захід, чоловік розповів, що він убив жінку через конфлікт.

"Вона погрожувала, що зателефонує дружині і розповість про нас, хотіла, щоб я розійшовся з дружиною і залишився з нею. Я офіційно розлучений. Але з дружиною жили разом. Я цього не хотів навмисно робити, я цього не хотів", – сказав підозрюваний.

Він зазначив, що він мав стосунки з покійною, однак і жив зі своєю колишньою дружиною. Знайомі сім'ї Габріели стверджували, що в Ужгороді чоловік також жив і з покійною.

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Нагадаємо, у Закарпатській області наприкінці минулого року зникла жінка. Її розшукували та знайшли мертвою.

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