Жив із трупом 2 тижні. У Чорноморську чоловік спалив тіло знайомої (фото)

На Одещині знайшли згорілий труп жінки. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 23 листопада, у Чорноморську Одеської області виявили на вулиці обгорілий труп людини. Як виявилось, тіло було жінки, яка померла внаслідок передозування наркотиками ще два тижні тому.

Про це повідомили у Муніципальній варті Чорноморська.

Деталі НП

Як стало відомо, чоловік спалив тіло своєї знайомої, яка померла у нього вдома ще 2 тижні тому внаслідок передозування наркотиками.

Пізніше співробітники Муніципальної варти встановили місце проживання підозрюваного чоловіка. На місце викликали дільничного працівника поліції, разом із яким зайшли до квартири, де злочинець зізнався у скоєному.

Наразі затриманим займаються працівники Чорноморського відділу поліції.

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