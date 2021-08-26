Жили у підвалі. Фонд Ріната Ахметова допомагає психологічно відновитися дітям Донбасу

У таборі від Фонду Ріната Ахметова відпочивають діти з Донбасу

Для дітей з Донбасу літній табір – більше, ніж відпочинок. Тут вони поринають у творчість, яка допомагає забути пережиті жахи, втілюючи усе переджите у маленьких фільмах. А досвідчені спеціалісти Фонду Ріната Ахметова надають дітям таку необхідну психологічну допомогу.

Про психологічне відновлення у таборі в Святогірську – у сюжеті новин "Сьогодні".

Перші відеороботи блогерів-початківців – це справжні маленькі фільми про те, яким вони запам'ятали початок війни. Адже всі вони з Донбасу і не з чуток знають про найсумніші події. Як Катерина Зимова – переселенка з Лебединського.

"Потрапив снаряд у гуртожиток, снарядом у нас дівчинку вбило в садку... спочатку її брата, а потім її", – пригадує 12-річна Катя.

Вона також згадує, як сама вперше ховалася від обстрілів у підвалі. Каже, потім це стало звичною справою.

"Ми почали вдень спати в підвалі, ночувати іноді. Потім, коли переставали постріли, мама ходила за їжею в будинок. Ми виходили тільки так, хвилин на 10, чули постріли – і знову заходили в підвал", – розповідає дівчинка.

Невдовзі вона з сім'єю переїхала до Маріуполя, та в рідному селі залишилися бабуся з дідусем.

"На вулиці бабусі – там тільки ті, хто старенькі. Ті, хто молоді, у кого діти – вони всі повиїжджали. А бабуся – у неї господарство, все таке", – каже Катя.

Вона додає, що в Лебединському, як і раніше, чути постріли, однак більшість людей на них уже не звертає уваги.

"Я, брат – нормально ставимося, мама – нормально. Звикли вже всі. Є друзі, які бояться дуже сильно виходити на вулицю, коли стріляють", – ділиться дівчинка.

Як допомагають у таборі

Цьогоріч Фонд Ріната Ахметова влаштував для понад сотні дітей Донбасу літній відпочинок у дитячому таборі Святогір'я, щоб відновилися і психологічно, і фізично.

"Ми будемо дуже старатися, щоб вони зарядилися яскравими емоціями, позитивним настроєм і поїхали з хорошими спогадами. Щоб це було й справді мирне літо для дітей Донбасу", – каже психолог Валерія Волкова.

З 2015 року в межах проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" оздоровилося понад 4500 хлопців і дівчат.

"Дуже хочеться сказати спасибі Фонду Ріната Ахметова за таку поїздку. Тут можна друзів знайти зі свого міста багато, поспілкуватися. Весело, вожаті круті – мені все подобається!" – підтверджує переселенка з Лебединського Катя Зимова.

Нагадаємо, лікарі швидкої провели майстер-клас з надання першої допомоги для дітей, які оздоровлюються і проводять час із користю у таборі від проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" у Святогірську.