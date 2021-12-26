Житель Дніпра заявив, що дистанційно підірве Верховну Раду – подробиці

Чоловік з Дніпра "замінував" ВРУ. Фото: колаж "Сьогодні"

Чоловік з Дніпра повідомив про "мінування" Верховної Ради у Києві. Зрештою зловмисника затримали поліцейські.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

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Хотів підірвати Верховну Раду

49-річний чоловік повідомив поліції, що в адміністративній будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він має намір підірвати дистанційно.

Поліцейські з'ясували, що помилкове повідомлення про замінування надійшло від мешканця Дніпра.

Внаслідок цього чоловіка затримали. Він був за місцем проживання і мав при собі мобільний телефон, з якого повідомив про вибухівку.

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Що загрожує порушнику?

Чоловіку повідомили про підозру. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

У Києві почастішали випадки мінування

У суботу, 25 грудня, у Києві повідомили про мінування торгового центру River Mall.

Інформація про вибухівку у приміщенні надійшла на електронну пошту ТРЦ. На місце виїхали кінологи та вибухотехніки.

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Ще у Києві того ж дня перекрили міст ім. Патона з обох боків. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст замінований.

У Бердянську поліція викрила підлітка, який у змові з російським хакером кілька днів "мінував" навчальні заклади міста.

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