Живий острів сили. Хортиця отримала новий сучасний брендинг – як це виглядає

Нова айдентика Хортиці / Фото: Сьогодні

У Запоріжжі презентували брендинг Хортиці, яку відроджують за програмою "Велике будівництво". Передбачається, що острів незабаром стане одним з ключових туристичних магнітів України. Тож Хортиця отримала власну сучасну айдентику.

Нова айдентика Хортиці

Нова айдентика має показати культурне, історичне та природне багатство заповідника, повідомляють місцеві ЗМІ. Автори хотіли показати, що Хортиця – це не тільки козаки і пороги на Дніпрі. Розробкою займалося агентство Bickerstaff.284, встигло завоювати престижні міжнародні нагороди "Молоді Каннські леви", Reddot, Epica та інші.

Агентство представило кілька варіантів айдентики, кращі з яких виберуть шляхом голосування.

Нова айдентика Хортиці

"Новий брендинг — це графічна подорож. Чим більше ми дізнаємося про острів, тим більше острів розкривається для нас у всій своїй красі. Ми розробили набір символів, які відображають елементи флори і фауни, певних історичних епох, містичні та абстрактні елементи. Наше позиціонування: острів Хортиця — живий острів сили. Наше повідомлення: приїдь і відчуй", – пояснив креативний директор агентства Ілля Ануфрієнко.

Нова айдентика Хортиці

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За словами директора національного заповідника Максима Остапенка, після перегляду брендингу виникає асоціація, що Хортиця – це головний острів України.

"Бренд має працювати на майбутнє. Коли ми говоримо про створення нових сучасних об’єктів, які прийматимуть тисячі відвідувачів, то розуміємо, що мають бути сувеніри, які люди будуть привозити додому. Ця айдентика має багато різних проявів: вона працюватиме з кожною подією, кожним об’єктом, кожною локацією, з кожним відвідувачем", – підкреслив Остапенко.

Нова айдентика Хортиці

Нагадаємо, в червні на острові почалися роботи в рамках "Великої реставрації", що є частиною інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Тут одночасно реконструюють Музей історії козацтва, Курган Єдності і Козацьке коло, який стане простором для реалізації громадських проектів.

Також в Запоріжжі будують нові мости, що з'єднують Хортицю і два берега міста сучасної автомагістраллю.

Крім того, в кінці серпня в Запоріжжі на Хортиці відбудеться великий музичний фестиваль, на якому виступлять музиканти з України та Європи.

А про те, як погані дороги впливають на людей, чи є в України гроші на масштабні ремонти і багато іншого, дізнавайтеся в репортажі-розслідуванні "Слідами Великого будівництва":