"Жлоби зайняли гору і беруть гроші": журналіст розкритикував відпочинок у Славському (фото)

Всі схили у Славському функціонують окремо / Колаж "Сьогодні"

Український журналіст Роман Вінтонів (Майкл Щур) поскаржився на відпочинок у Славському. За його словами, на курорті лише вимагають величезних грошей з туристів, але взагалі не дбають про зручності людей.

Про це Роман Вінтонів написав на своїй сторінці у Facebook.

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Від час новорічних свят він із донькою був на трьох підйомниках – на горах Високий Верх, Тростян та Погар. Проте скрізь реальність зовсім не справдила очікувань.

"Я не готовий більше витрачати свій час та гроші на це. Усі схили у Славському функціонують окремо. Платити потрібно за кожен схил окремо", – написав Вінтонів.

"Захар Беркут"

Почати своє катання вирішили з гори Високий Верх. Там працює підйомник "Захар Беркут". З першого погляду він видавався найкращим з найближчих. Проте взагалі не було місць для паркування.

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"Поряд із сервісами прокату спорядження є вільні місця для машин. Але на цих місцях стоять санчата. Це типу замість помаранчевих конусів. Місцевий чоловік прибрав санки і дозволив там припаркуватися, якщо спорядження візьмемо у нього напрокат", – написав Вінтонів.

Відпочинок у Славському. Фото: Роман Вінтонів

Дорогою на витяг водії снігоходів пропонують відвезти на вершину за 700 грн. Ціна підйомника за день – 900 грн, за пів дня – 550 грн.

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"Взяли два скіпаси по пів дня. 1100 грн. Підйомник двомісний. Їдемо вгору. Все іржаве і старе. Пластик потрісканий", – зазначив Вінтонів.

Коли журналіст спускався вниз схилом, то побачив, як цією ж трасою снігоходи везуть людей, залишаючи за собою вже перемелений їхніми траками сніг з глиною. Внизу тим часом утворилася величезна черга на підйомник.

Відпочинок у Славському. Фото: Роман Вінтонів

"Тоді я зрозумів, для чого там снігоходи. Бо дехто з черги йшов до них. Зремонтувати підйомник? Для чого? Краще вбивати трасу снігоходами. Враження від Захара Беркута: жлоби зайняли гору і беруть гроші за вхід", – сказав журналіст.

Тростян

Дорога на вершину виявилася жахливою, і щоб туди піднятися, потрібен, мабуть, місцевий уазик. Відпочивальників не попередили, що для паркування там місця на 8 машин, а підйомники одномісні. Людям з дітьми такий варіант не підходить.

"І ще приготуйте 900 грн за денний скіпас. Таке жлобство я бачив хіба що на Захарі Беркуті. Нуль сервісу. Нуль комфорту", – сказав Вінтонів.

Відпочинок у Славському. Фото: Роман Вінтонів

Погар

"Щоб туди дійти, вам доведеться рухатись слизькими вулицями з болотом, водою, шматками криги (може це ще добре, що ми застали Славське без мінусової температури)", – сказав журналіст.

Проте на цю гору туристи навіть не піднімалися.

"Славському колись пощастило. У них радянська влада збудувала підйомники і залізничну станцію. І з цього моменту вони зрозуміли, що у них все є для заробітку. (…) Наївні туристи стоять в чергах на підйомники. Бо вже заплатили шалені гроші", – підсумував Роман Вінтонів.

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