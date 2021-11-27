Жахлива аварія під Харковом з водієм під наркотою – всі подробиці ДТП (відео)

Знову страшна аварія – і знову у Харкові. Водій на фурі, навантаженій догори макухою, пролетів на червоне світло. Зніс легковик, врізався у вантажівку і перекинувся на таксі. Легковик був буквально розчавлений і ще й засипаний макухою! Усередині, крім водія, була бабуся з трирічною онукою. Усі троє загинули. Вже відомо, що водій фури був під дією наркотиків! Жахливі кадри, від яких холоне кров, показала кореспондент "Сьогодні" Ірина Антонюк.

Камери спостереження зафіксували момент страшної аварії. Видно, як фура летить на червоне світло, чіпляє легковик і майже одразу перекидається на бік. Тони макухи засипають таксі, в якому були люди. Рятувальники майже дві години розгрібали завали, щоб дістати постраждалих.

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Весь цей час поряд із завалами тремтить і сподівається на диво оця жінка – у таксі їхали її трирічна дочка та мати. Але дива не сталося.

"Машину розчавило повністю. Шансів врятуватися у пасажирів та водія не було", – каже речник держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко.

Разом із цим водієм в аварії постраждали чотири особи. Один – у нейрохірургії; його притиснула купа макухи. Але його життю нічого не загрожує, кажуть медики. Ще у двох садна їх оглянули і відпустили додому.

Постраждалі – всі родичі

Ми зв'язалися із родичем водія "Сузукі", чию машину зачепила фура. І були в шоці. Виявилось: у розчавленому таксі їхали близькі родичі потерпілого. І те, що всі вони опинилися на той час на одному перехресті – випадковість.

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Ще один із постраждалих – винуватець аварії. З кабіни його діставали крізь лобове скло свідки.

"Він у шоці. Переляканий. Попросив – ми заспокійливе там дали. У нього лікоть розбитий повністю. Там зашивати треба", – каже очевидець Марат.

Слідчі встановили – водій був – під дією наркотиків. Він мчав на червоне світло перехрестям, де на той момент було повно автомобілів. Жертв могло бути набагато більше – людей врятувала буквально мить.

"І автомобілі, що вже рухалися перехрестям, встигли проїхати частину перехрестя. Один з автобусів рейсових, він встиг загальмувати, ще один з легкових автомобілів встиг загальмувати. Але водій "Шевроле" вже встиг виїхати на це перехрестя", – розповідає спікер прокурора Харківської області Дмитро Чубенко.

Фірма таксі сплатить витрати

Фірма таксі, у машині якої загинули люди, витрати на поховання бере на себе. Там пообіцяли, що допоможуть у суді родичам загиблих.

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"Наша організація готова надати юридичну підтримку всім сім'ям загиблих в одержання компенсацій, а також покарання винуватця ДТП", – каже керівник фірми таксі Руслан Сайфулін.

Водій-винуватець вже у слідчому ізоляторі. Відомо, що він мешканець Запоріжжя заробляє на життя перевезеннями по Україні. І пояснити, як це сталося, слідчим не зміг. Вже завтра йому належить обрати запобіжний захід. За скоєне може сісти за ґрати на 12 років.

Коротко про ДТП: