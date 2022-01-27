Жахлива стрілянина у Дніпрі. З'явилося відео, зняте за кілька годин до трагедії

Опубліковано відео, зняте за кілька годин до трагедії у Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"
У Мережі з'явилося відео, яке зняли за кілька годин до кривавої стрілянини у Дніпрі. Ролик записав один із загиблих, Олександр.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Топор 18+".
Деталі
На записі можна побачити, як молоді хлопці жартують і веселяться, і ніщо не віщує лиха, яке сталося буквально за кілька годин.
Відео зняв Олександр – один із загиблих.
"Директор вирішує питання по-своєму. Братане, пробач", – сказано у ролику.
Подробиці трагедії
- Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинули 5 осіб, 5 – поранені.
- Той, хто стріляв, – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.
- Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
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