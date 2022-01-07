"У нас купа побоїв". Головлікар заявила про "силове захоплення" лікарні в Миколаєві

У Миколаєві триває скандал в інфекційці / Фото: Колаж: Сьогодні

У миколаївській інфекційній лікарні після звільнення головного лікаря Світлани Федорової стався скандал. А саму установу спробували нібито захопити силою невідомі.

Про це розповіла колишній головлікар у прямому ефірі "Новини Сьогодні" на телеканалі "Україна24".

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Світлану Федорову раніше понизили на посаді, а потім звільнили "за порадою міністра Ляшка" на сесії за результатами голосування.

"Тут справа не на моїй посаді. Справа в тому, що на очах усієї України, у прямому ефірі, били медиків по одному – медсестер, лікарів, санітарок... кидали на підлогу. Ці люди у формі топтали ногами, розумієте? Людей били. Розбили нам телефони. У нас купа побоїв у людей. Далі Управління охорони здоров'я наказало негласно не відкривати лікарняні, не фіксувати забиття, рани", – каже Світлана Федорова.

За її словами, поліція продовжує залишатися у лікарні.

"Ця жінка (ред. – нова в.о. директора лікарні, лікар-терапевт Ярослава Студзинська) у супроводі охорони періодично намагається підходити до персоналу і говорити, що я вас звільню, ваших дітей та сім'ї не лікуватимуть, не слухайте нікого, зараз ж відчиняйте якісь двері...Я, як депутат обласної ради, а ця лікарня – власність обласної ради, я закликаю ЗМІ, депутатів, правоохоронців повернутися в правове поле. Справа не в моїй посаді, давайте перейдемо за стіл переговорів", – додала лікар.

Що сталося у лікарні

Нова в.о. директора лікарні, лікар-терапевт Ярослава Студзинська 5 січня у супроводі трьох молодих людей у капюшонах, спортивних костюмах, а також поліції увірвалася до закладу.

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До співробітників застосували фізичну силу, а декого просто замкнули в адмінбудівлі.

За що звільнили екс-головного лікаря

Світлана Федорова стала відома на всю країну, коли у листопаді публічно заявила про катастрофічну ситуацію із забезпеченням лікарень області киснем, а також платила працівникам 300% заробітної плати за понаднормові.

Формальною підставою для звільнення Федорової стали результати чергової перевірки Миколаївської інфекційної лікарні комісією МОЗ, яка нібито виявила численні порушення.

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Нагадаємо, що раніше ми писали, що під час однієї з перевірок МОЗ Федорова не витримала і нецензурно висловилася стосовно пресингу з боку профільного міністерства.

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