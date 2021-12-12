Жахлива ДТП із 16-річним водієм у Луцьку. Діти зняли на відео свою втечу від поліції

Після того як машина врізалася у дерево, всі пасажири розбіглися / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луцьку зловили неповнолітніх втікачів, які збили чотирьох пішоходів. За кермом підліток знімав відео, яке хотів викласти у соцмережі.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

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Сьогодні вдень патрульні помітили автомобіль Renault Megane, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, яка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків, чим порушив ПДР.

Водій не відреагував на вимогу поліцейських про зупинку та почав швидко їхати.

Втечу знімали на відео

Втечу від поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.

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Хто постраждав

Після того, як автомобіль рушив на проспект Соборності, водій проїхав на заборонний сигнал світлофора і наїхав на п’ятьох пішоходів, які переходили проїзну частину дороги на регульованому пішохідному переході.

А за кілька метрів неповнолітній керманич не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом, електроопорою та дорожнім знаком. Троє осіб, яким по 15-16 років, після зіткнення намагалися втекти з місця пригоди. Проте хлопця, який був за кермом, одразу затримали.

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Викликали медиків, які забрали травмованих людей до медичного закладу. Серед травмованих – мати та п'ятирічний син.

Що буде з підлітком

"Звичайно, за свої дії хлопець буде нести відповідальність. Але тут інше питання: як він потрапив за кермо автомобіля? І що б ми тут не говорили, які б заходи та профілактику не поводили, але виховання та почуття відповідальності розвивається змалечку, і саме старшим поколінням — батьками, вихователями, родичами… А інше питання – вседозволеність. Дуже часто батьки не те що не забороняють, а ще й спонукають дітей до порушень" , – додав Білошицький.

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