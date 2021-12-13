Моторошне ДТП у Луцьку: з'явилося відео, як підліток на швидкості в'їхав у натовп людей

За кермом автомобіля перебував 16-річний підліток/Фото: Волинь Post, колаж: "Сьогодні"
У Мережі з'явилося відео моменту моторошної ДТП у Луцьку, яка сталася напередодні. Під час інциденту постраждали люди.
Ролик, на якому автомобіль влетів у натовп, оприлюднили в Telegram-каналі "Труха Харків".
Як все сталося?
На кадрах можна побачити, як автомобіль Renault їде на червоний сигнал світлофору та на швидкості збиває натовп людей, які рухаються переходом.
Хто був за кермом?
За кермом транспортного засобу перебував 16-річний хлопець. Він взяв автомобіль свого батька, щоб покататися з друзями. За попередньою інформацією, за кермом підліток знімав відео, яке хотів викласти у соцмережі. Через це він не побачив сигналу світлофора і в'їхав у людей не переході.
Детальніше про ДТП
Аварія сталася 12 грудня близько 15:00 у Луцьку. Водій автомобіля Renault Megane, тікаючи від патрульних, скоїв наїзд на 4 пішоходів. Автомобіль виїхав на пішохідний перехід на зелений сигнал світлофору. Очевидці повідомляють, що удар був такої сили, що кілька людей підлетіли у повітря. Після того, як машина врізалася у дерево, усі пасажири розбіглися.
Завідувач диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Лінік розповів "Суспільному", що двох постраждалих доправили до міської клінічної лікарні, ще одну жінку у тяжкому стані – до обласної клінічної лікарні. У жінки політравма, переломи кісток черепа та гомілок. Нині вона непритомна в реанімації. В аварії також травмовано дитину, хлопчика оглядають у травмпункті обласної дитячої лікарні.
Згодом у мережі з'явилося відео, яке діти знімали з салону автомобіля, коли тікали від поліцейських. Відео встигли опублікувати у соцмережах.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїзної частини і перекидання транспортного засобу.
Читайте також
- Під Черніговом сталася смертельна ДТП за участю маршрутки та фури. Внаслідок аварії 13 людей загинули, ще шестеро постраждали.
- У Закарпатській області фура збила жінку. Транспортний засіб зачепив її та продовжив тягнути за собою близько 200 метрів. У результаті жінці відірвало голову.