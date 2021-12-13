Моторошне ДТП у Луцьку: з'явилося відео, як підліток на швидкості в'їхав у натовп людей

За кермом автомобіля перебував 16-річний підліток/Фото: Волинь Post, колаж: "Сьогодні"

У Мережі з'явилося відео моменту моторошної ДТП у Луцьку, яка сталася напередодні. Під час інциденту постраждали люди.

Ролик, на якому автомобіль влетів у натовп, оприлюднили в Telegram-каналі "Труха Харків".

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Як все сталося?

На кадрах можна побачити, як автомобіль Renault їде на червоний сигнал світлофору та на швидкості збиває натовп людей, які рухаються переходом.

Хто був за кермом?

За кермом транспортного засобу перебував 16-річний хлопець. Він взяв автомобіль свого батька, щоб покататися з друзями. За попередньою інформацією, за кермом підліток знімав відео, яке хотів викласти у соцмережі. Через це він не побачив сигналу світлофора і в'їхав у людей не переході.

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