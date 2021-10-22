Зима близько! Яка погода буде у Львові 23 жовтня – прогноз синоптиків

Погода у Львові на 23 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 23 жовтня, у Львові стовпчики термометрів опустяться . Синоптики стверджують, що в цей день опадів чекати не варто.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень температура стовпчиків опуститься до 8-10 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Погода буде без істотних опадів, але з мінливою хмарністю.

Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 4 до 6 градусів тепла.

Прогноз погоди у Львові на 23 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру

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Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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