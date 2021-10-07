Зима близько: в Україну йдуть перші морози

Синоптики обіцяють, що до кінця місяця стане тепліше / Колаж "Сьогодні"
Перші морози прийдуть в Україну 8 жовтня. Температура повітря опуститься в північних та східних областях.
Про це пише РБК-Україна.
Морози в Україні
В Україну прийдуть перші морози 8 жовтня. Температура повітря опуститься до -2.
- Вдень на півночі країни буде +10+13, а вночі 0-2.
- На сході вдень очікується +11+13, а вночі 0-2.
- У центральних регіонах температура повітря вдень складе +11+13, а вночі +3-1.
- На півдні країни вдень буде +11+14, а вночі +3+7.
- На заході вдень очікується +11+17, а вночі +4-2.
Чи буде ще тепло?
До кінця першої декади потеплішає, а до середини місяця погода стане майже вересневою: вдень до +20 тепла, сухо і сонячно. Свято Покрова Богородиці, всупереч народним прикметам – "до обіду літо, після обіду – зима" – виявиться найтеплішим днем жовтня. У цей день температура може бути вищою за +20 градусів.
Раніше ми писали:
- Вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода у світі. За найбільш ймовірного Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.
- Нещодавно сильний град зупинив рух на трасі Одеса – Київ, а в Миколаївській області шквальний вітер зривав дахи з будинків.