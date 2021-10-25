Зима скасовується? Чого чекати від погоди у Львові завтра

Погода у Львові на 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 26 жовтня, у Львові вдень температура повітря підніметьсядо 14 градусів тепла, небо буде без хмар.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 11 до 14 градусів вище нуля. Вітер південний 3-8 метрів на секунду.

Вночі температура повітря опуститься від -1 до -3. Опадів в цей день синоптики не обіцяють.

Прогноз погоди в Києві на 26 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру

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Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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