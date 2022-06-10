15-річний хлопець розповів, як допоміг ЗСУ розгромити колону окупантів під Києвом

15-річний Андрій прославився на весь світ. Фото: колаж "Сьогодні"

На Київщині 15-річний Андрій Покраса допоміг ЗСУ знищити велику колону російської техніки. На запит місцевої ТРО хлопець зі своїм батьком за допомогою дронів відстежували пересування окупантів в області.

Про це повідомляє кореспондент телеканалу "Україна 24" Владислав Гарнаєв.

Реклама

"За підрахунками, я думаю, близько сорока одиниць техніки будь-якого виду – від артилерії до танків (було знищено. – Ред.)", – сказав підліток.

Спочатку Андрій використав свій мінідрон, пізніше йому видали великий та професійний.

"Близько тижня я допомагав, а складнощі були здебільшого з електроенергією, тому що потрібно було заряджати акумулятори, і з тим, що було дуже страшно", – каже підліток.

Реклама

За його словами, найближчу до столиці колону окупантів він помітив за 25 кілометрів до міста. Її, завдяки наведенню Андрія, знищили ЗСУ.

Хлопець додав, що в майбутньому готовий і надалі допомагати своїй країні, однак поки що такої необхідності немає, ситуація в Київській області залишається спокійною.

Читайте інші новини "Сьогодні":