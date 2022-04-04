70 іноземних та українських журналістів прибули до Бучі, щоб розповісти світові правду про різанину

У Бучу приїхали журналісти з усього світу – від Японії до США. / Фото: Колаж: Сьогодні
Група із 70 іноземних та українських журналістів сьогодні, 4 квітня, приїхали до Бучі, щоб розповісти про звірства російських окупантів.
Про це повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Група з 70 іноземних та українських журналістів чекає, поки слідчі закінчать свою роботу і тіла п'ятьох закатованих українців будуть винесені із застінок. Ми зібрали всіх! Від Японії до США! Щоб увесь світ бачив, які жахливі страждання терпить український народ, влада якого в 90-х роках віддала Росії масу зброї, отримавши натомість гарантії безпеки, що нічого не вартують на ділі", – написав він.
Нагадаємо, Антон Геращенко показав відео з місця "поховання" української сім'ї, яка жорстоко вбита військовими РФ у Київській області.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.
- Російські окупанти в Бучі в підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім цього, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.