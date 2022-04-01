86 українських військових звільнили з полону – Тимошенко

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У Запорізькій області пройшов обмін полоненими. Було звільнено 86 українських військовослужбовців.
Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, серед військовослужбовців 15 жінок.
Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що всі легендарні захисники острова Зміїний живі. Їхні особи встановлені, імовірно вони знаходяться в окупованому Криму. Зараз влада України займається тим, щоб повернути їх додому.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.04 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 17 700 осіб,
- танків – 625 од.,
- бойових броньованих машин – 1751 од.,
- артилерійських систем – 316 од.,
- РСЗВ – 96 од.,
- засобів ППО – 54 од.,
- літаків – 143 од.,
- вертольотів – 131 од.,
- автомобільної техніки – 1220 од.,
- кораблів/катерів – 7 од.,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85,
- спеціальної техніки – 24,
- пускових установок ВТРК – 4.