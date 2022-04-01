86 українських військових звільнили з полону – Тимошенко

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області пройшов обмін полоненими. Було звільнено 86 українських військовослужбовців.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Реклама

За його словами, серед військовослужбовців 15 жінок.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що всі легендарні захисники острова Зміїний живі. Їхні особи встановлені, імовірно вони знаходяться в окупованому Криму. Зараз влада України займається тим, щоб повернути їх додому.

Реклама

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.04 орієнтовно становили: