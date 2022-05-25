Ахметов розповів, як і де зустрів вторгнення Росії

Рінат Леонідович не покидав Україну з перших днів війни і не збирається це робити / Фото: Колаж: Сьогодні

Бізнесмен Рінат Ахметов від початку російського вторгнення знаходився весь час в Україні і не збирався покидати країну.

В інтерв'ю виданню "Новий час" він розповів, як дізнався про початок війни.

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"Морально я був готовий до початку війни. Про можливе вторгнення Росії говорили всі наші західні друзі протягом чотирьох місяців. Війну я зустрів у своєму ліжку в Києві. Помічник мене розбудив і сказав – прокидайтеся, почалася війна. Відтоді я перебуваю в Україні і нікуди не евакуювався", – розповів Рінат Леонідович.

За його словами, покидати Україну в такий тяжкий час для нього було б просто соромно.

"Після зустрічі з президентом 23 лютого я вечеряв зі своїми друзями у себе вдома, у Києві. Вони здебільшого, як і я, були впевнені, що війна почнеться. І вони мені поставили це питання – чому я не поїхав одразу. Вам відповім так само, як і їм – війну я зустріну у своєму будинку, в Україні, як і ви. Прилетіти і одразу повернутися – неприпустимо для мене, дуже соромно по-людськи", – зазначив Ахметов.

Говорячи про те, що SCM переносить потужності кількох підприємств на захід України, він сказав, що це тимчасовий вимушений захід.