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Ахметов: "Україна має якнайшвидше стати повноправним членом ЄC"

25 травня, 21:26
В інтерв'ю український підприємець розповів про

Бізнесмен за якнайшвидше входження України в європейську повноправну сім'ю / Колаж "Сьогодні"

Україна має стати повноправним членом Евросоюзу, де десятиліттями бізнес та влада співіснують по відповідним правилам. Саме за цими правилами повинна жити і Україна.

Про це заявив бізнесмен Рінат Ахметов в інтерв’ю виданню "Новое Время".

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Пряма мова

"З мого боку не було жодного протистояння. Я думаю, ми всі – і президент, й уряд, і бізнес, і кожен українець — хочемо, щоби Україна була вільною, сильною та успішною. За нашу свободу зараз мужньо бореться наша українська армія. Вважаю, що Україна має якнайшвидше стати повноправним членом Європейського Cоюзу. А там правила та відносини між владою та бізнесом прописані вже десятиліттями. За цими правилами ми маємо і жити, і будувати країну", – зазначив бізнесмен

Інтерв'ю

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