Активна фаза війни має закінчитися до середини квітня – Арестович

Олексій Арестович спрогнозував кінець активної фази війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що активна фаза війни має закінчитись до середини квітня.

Про це він сказав в ефірі телемарафону UA Разом.

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Він вважає, що якщо до цього терміну не буде мирної угоди, то розпочнеться партизанська війна.

"Зараз вони намагаються взяти Маріуполь і робити підступи в зоні ООС. Це означає, що найближчими тижніями вони перекинуть частини, що залишилися, з Далекого Сходу, і вони або підуть на мирний договір, або стануть. Активна фаза закінчиться до середини квітня, а далі – "партизанка", яка доїдатиме залишки їхніх військ", – зазначив Арестович.

Навіщо Україні потрібний мирний договір

За словами радника голови ОП, такий документ допоможе зберегти життя українців.

"У нас два варіанти – або ми добиваємо їх повністю, ціною жертв, або мирний договір і ми зберігаємо життя. Потрібно розуміти завжди про ціну, яку ми заплатимо", – додав Арестович.

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