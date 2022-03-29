Арахамія назвав умови для проведення референдуму в Україні

Давид Арахамія підбив підсумки переговорів з Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

Референдум в Україні щодо можливих змін до Конституції і умов миру з Росією можливий тільки після припинення бойових дій.

Про це повідомив глава парламентської фракції "Слуга народу", учасник переговорів з РФ Давид Арахамія на брифінгу, який транслював канал "Україна 24".

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"По-перше, я хочу від маніпуляцій відійти. У соціальних мережах почали попередні вкиди робити – якийсь референдум через "Дію". У нас є закон про загальнонаціональний референдум, він прийнятий у Верховній Раді, він не може ані в умовах воєнного стану працювати, ані в умовах надзвичайного стану. Повинен бути повний мир, не має бути ніякої агресії, тільки після того можна запускати такі процеси. Це дуже важливо", – заявив Арахамія.

За його словами, російська сторона заявила, що визнає Віденську конвенцію про право міжнародних договорів.

"Вони сказали, що визнають. Для нас це дуже важливо, оскільки там є 52-53-тя стаття, яка каже, що якщо будь-який міжнародний договір укладений під тиском, цей договір можна вважати нікчемним. Для того, щоб він дійсно працював і всі сторони погодились, має бути повний мир на території України, ніяких іноземних збройних сил", – сказав він.

Якщо всі сторони приймуть таку позицію, говорить Арахамія, "це буде означати припинення війни, повне відведення військ, потім 3-3,5 млн людей, що за кордоном, мають повернутись додому, потім запускати всі механізми внутрішні та міжнародні, які нам потрібно буде провести".

Що вимагає Україна на переговорах?

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав такі вимоги:

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Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.

Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.

Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів та пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Стамбулі на переговорах обговорюють два ключові питання – міжнародні гарантії безпеки для України та припинення вогню.