Арестович: армія РФ триматиме Харків у напівоблозі, але не зможе його взяти

Олексій Арестович розповів про ситуацію у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ніякого взяття Харкова російськими окупантами не буде, місто максимум триматимуть у напівоблозі.

Про це він розповів у інтерв'ю Марку Фейгіну.

Реклама

"Можу сказати, що взяття не буде, тому що немає на це сили. Але ось загрози постійні – взяти Харків, як елемент інформаційно-психологічного впливу, будуть постійні, збільшуватимуться. А збільшуватимуться вони з однієї причини, щоб ми не перекидали війська з-під захисту Харкова на Ізюмський напрямок. Не підрізали шлях який російська армія намагається витягнути. Будуть обстріли артилерійські, це так. Харків триматимуть у напівоблозі такій, але взяти його нереально. А їхати чи не їхати кожен вирішує сам, я рекомендую в цьому сенсі слухати місцеву військово-цивільну адміністрацію і мера міста. Вони вирішать – так чи ні, що вам робити. Нададуть свої рекомендації", – сказав Арестович.

Ситуація у Харкові