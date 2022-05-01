Арестович дав новий прогноз для армії РФ: вкрай несприятливий

Арестович заявив, що на армію РФ чекають неприємності / Фото: Колаж: Сьогодні

Російську армію в Україні вже до 9 травня очікує "вкрай несприятливий прогноз".

Про це позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів в інтерв'ю Youtube-каналу "Фейгин Live".

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За його словами, професіоналізм українських Збройних сил зростає на очах – "додається семимильними кроками". Також Арестович відмітив високий рівень оперативного планування дій у ЗСУ.

"Це означає одне – прогноз для російської армії вкрай несприятливий в Україні. Вкрай несприятливий. Причому це все може настати раніше, ніж ми думали. Не сильно раніше, але на тиждень раніше може. Адже я до чого підводжу – якраз може статись на 9 травня ", – зазначив радник голови ОПУ.

Озвучено втрати армії РФ

У Генштабі ЗСУ назвали загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого до 1 травня:

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