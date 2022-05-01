Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Країна Подробиці

Арестович дав новий прогноз для армії РФ: вкрай несприятливий

Павло Заяць
1 травня, 13:10
Радник голови ОПУ відзначив професіоналізм українських Збройних сил

Арестович заявив, що на армію РФ чекають неприємності / Фото: Колаж: Сьогодні

Російську армію в Україні вже до 9 травня очікує "вкрай несприятливий прогноз".

Про це позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів в інтерв'ю Youtube-каналу "Фейгин Live".

Реклама

За його словами, професіоналізм українських Збройних сил зростає на очах – "додається семимильними кроками". Також Арестович відмітив високий рівень оперативного планування дій у ЗСУ.

"Це означає одне – прогноз для російської армії вкрай несприятливий в Україні. Вкрай несприятливий. Причому це все може настати раніше, ніж ми думали. Не сильно раніше, але на тиждень раніше може. Адже я до чого підводжу – якраз може статись на 9 травня ", – зазначив радник голови ОПУ.

Озвучено втрати армії РФ

У Генштабі ЗСУ назвали загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого до 1 травня:

Реклама
  • особового складу – близько 23 500 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1026 (+18) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од.,
  • артилерійських систем – 451 (+15) од.,
  • РСЗВ – 151 (+0) од.,
  • засобів ППО – 80 (+3) од.,
  • літаків – 192 (+2) од.,
  • вертольотів – 155 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1796 (+20) од.,
  • кораблі/катери – 8 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13),
  • спеціальної техніки – 32 (+0),
  • крилатих ракет – 84.