Арестович: Група російських військових, що увійшла вчора в Кремінну, знищена

Українським захисникам у Кремінній вдалося знищити велику групу російських окупантів.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "ФЕЙГІН LIVE".

"Навколо йдуть бої. Та група, яка вчора проскочила в Кремінну і заявила, що місто взято, її більше немає. Хотіли повторити долю Гостомельського десанту. У Мар'їнці російські війська трохи просунулися в сірій зоні та гордо назвали це взяттям. 3-5 км просування – це все, що змогли сьогодні зробити окупанти", — сказав Арестович.