Арестович: Група російських військових, що увійшла вчора в Кремінну, знищена

Арестович заявив, що група окупантів знищена/Фото: колаж: "Сьогодні"
Українським захисникам у Кремінній вдалося знищити велику групу російських окупантів.
Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "ФЕЙГІН LIVE".
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"Навколо йдуть бої. Та група, яка вчора проскочила в Кремінну і заявила, що місто взято, її більше немає. Хотіли повторити долю Гостомельського десанту. У Мар'їнці російські війська трохи просунулися в сірій зоні та гордо назвали це взяттям. 3-5 км просування – це все, що змогли сьогодні зробити окупанти", — сказав Арестович.
ЗСУ відбили десять атак окупантів на Донбасі
Українські захисники протягом минулої доби, 19 квітня, відбили десять атак окупантів. Ворог зазнав значних втрат серед техніки.
"Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", — йдеться в повідомленні ООС.
Протягом минулої доби українські захисники знищили:
- 12 танків;
- артилерійську систему;
- 28 одиниць броньованої автомобільної техніки;
- 2 одиниці автомобільної техніки.
Підрозділи ППО на Донбасі знищили:
- один винищувач Су-34;
- один вертоліт Ка-52;
- чотири безпілотники;
- крилату ракету.