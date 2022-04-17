Арестович: Угруповання військ РФ у Маріуполі різко ослабло

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Угруповання російських військ, яке тримає в облозі Маріуполь, втратила сили – про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

"За деякими даними, різко ослабло маріупольське угруповання, російське. Частково вибиті, частково вивели на напрямок головного удару туди, на північ. Ці дані, звісно, вимагають перевірки, але воно мало не вдвічі менше", — сказав Арестович.

За його словами, російські війська застосували в Маріуполі всі наявні засоби, зокрема важкі надзвукові літаки Ту-22 для скидання бомб вільного падіння на завод "Азовсталь".

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"Всі засоби старші командири вже кинули в бій. Але в "Азовсталі" такі укриття та підземні можливості, що навіть Ту-22 не управляться", — сказав він.

Арестович зазначив, що Україна воюватиме до останнього.

"Жодної мирної угоди, воюватимемо, поки не вб'ємо всіх до останнього. А шансів у нас це зробити набагато більше, ніж у них виконати бодай якесь завдання, крім захоплення Маріуполя, якщо воно взагалі відбудеться", — заявив він.

Радник глави ОП нагадав, що президент Володимир Зеленський назвав знищення захисників Маріуполя підставою для виходу України з переговорного процесу.

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Ситуація в Маріуполі

Маріупольська міськрада у своєму telegram-каналі повідомила, що російські окупанти розпочали ексгумацію тіл місцевих жителів, похованих у дворах житлових будинків. Куди потім будуть направлені тіла – невідомо.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в заблокованому окупантами Маріуполі внаслідок обстрілів та бомбардувань могли загинути десятки тисяч жителів. У місті через постійні атаки російських військ зруйновано 95% будівель.

За словами радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, після з'єднання з полком "Азов" підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Білинського захист міста став сильнішим.

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