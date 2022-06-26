Арестович та Гончаренко попередили про нові удари РФ по Києву сьогодні

Арештович та Гончаренко дали прогноз щодо Києва / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські війська сьогодні будуть продовжувати обстрілювати Київ. Жителі міста повинні не нехтувати повітряною тривогою та дотримуватися правил безпеки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович.
"Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Не кажучи вже про інші міста", – повідомив він.
Водночас у своєму Telegram-каналі нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що особливо уважними до оголошення повітряної тривоги мають бути мешканці центру, зокрема урядового кварталу.
"Сьогодні, будь ласка, реагуйте на повітряні тривоги. Особливо (!) мешканці урядового кварталу, Липок", – написав він.
Зазначимо, що 22 червня Арестович попереджавпро те, що 25 і 26 червня велика ймовірність того, що російські війська можуть завдати ракетних ударів по столиці. За його словами, це пов'язано з успішними діями ЗСУ у Чорному морі, а також з тим, що сьогодні відбудеться саміт G 7.
Обстріл українських міст
- Окупанти завдали ракетного удару по Черкасах. Було чути два вибухи.
- Російські військові випустили ракети по Миколаївській області, одна з них критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС.
- Окупанти випустили по Києву 14 ракет, одна з яких влучила у дев'ятиповерховий будинок та зруйнувала три поверхи. Внаслідок ракетного обстрілу жителі будинку опинилися під завалами.
- Також одна з ракет влучила по території дитячого садка. На щастя, дітей на той момент там не було.
- Незабаром стало відомо, що активісти зафіксували запуск ракет з Білорусі. Також у напрямку України летять три бомбардувальники.
- Пізнього вечора 25 червня російські війська знову почали обстріл Харкова з території Бєлгородської області.