Арестович: Мелітополь стає новою Чорнобаївкою

Олексій Арестович порівняв Мелітополь з Чорнобаївкою. Фото: колаж "Сьогодні"
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович порівняв Мелітополь з Чорнобаївкою. Це пов'язано з тим, що ЗСУ завдали вже п'ятий удар по позиціях російських військ на аеродромі в окупованому Мелітополі.
Про це Арестович повідомив в інтерв'ю Марку Фейгіну.
Він порівняв успіх українських військових зі схожою ситуацією на аеродромі у Чорнобаївці Херсонської області. там окупанти зазнали ударів близько 15 разів.
"Мелітополь поступово стає Чорнобаївкою. Сьогодні накрили мелітопольський аеродром, теж із пунктом управління — рвалося години дві. Любо-дорого", – сказав Арестович.
За його словами, Мелітополь – головний центральний вузол: аеропорт, залізничний вокзал, автомобільне сполучення.
"Опорний пункт росіян, який забезпечує зв'язок і для Херсона, і для Запоріжжя, і для Маріуполя. Вузол центральний. У Запорізькій області весь час щось відбувається, весь час капає: одне село звільнили, друге. Не контрнаступ, а тактичні дії. І ці дії не дають окупантам успішно рухатися на південь", – додав Арестович.
Що відомо про Чорнобаївку
У Чорнобаївці військовий аеродром російські війська використовують як командний пункт та місце збору літаків та гелікоптерів, але він постійно стає мішенню українських військових.
Ситуація у Мелітополі
- На даний момент у місті вже доба окупаційна війська тримають вилучені 8 автобусів для евакуації.
- У Мелітополі російські окупанти та колаборанти викрали вже понад 100 людей. Крім того, росіяни почали викрадати викладачів Мелітопольський педагогічний університет.
- 3 квітня окупанти відпустили чотирьох директорів міських шкіл, яких раніше взяли у полон.
- 11 березня 10 окупантів викрали мера міста Івана Федорова , який відмовився від співпраці з ворогом Під час викрадення йому вдягли пластиковий мішок на голову.
- Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор.
- 17 березня стало відомо, що мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ять російських солдатів-строковиків у межах обміну полоненими. Росіяни понад п'ять днів схиляли його до співпраці.