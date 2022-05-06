Арестович назвав три ключові напрямки наступу окупантів

Ворог намагається прорвати оборону українських захисників / Фото: Колаж: Сьогодні

На даний момент бої з окупантами ведуться на трьох напрямках. Під "прицілом" ворога зараз Донецька, Харківська та Запорізька області.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексі Арестович на брифінгу.

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"Якщо пройтися по периметру нашої країни, то можна побачити, що основні запеклі бої йдуть на трьох напрямках. Це Луганська область. Ворог намагається оточити Рубіжне та Попасну, Сєвєродонецьк. Це напрямок Слов'янсько-Краматорський від Ізюму, Барвінкового. І спроби пробити лінію розмежування в районі Авдіївки та оточити наші війська. Другий напрямок це з Гуляйполя на Запоріжжя. І третій – це від Херсона правобережжям Дніпра на Кривий Ріг", – каже Арестович.

За його словами, найбільше зусилля ворог зосередив на напрямку від Ізюма.

"Однак просуватися противнику не вдається. Наші війська ведуть оборонну операцію, яка є досить успішною для нашої сторони, хоча немалою ціною. Крім того, ворог намагається добити захисників "Азовсталі". Найімовірніше, вони хочуть це зробити до 9 травня", – додав радник.

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Ракетний удар по Києву

У Києві в результаті ворожого обстрілу окупантами частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

28 квітня о 20:13 до ДСНС Києва надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу сталося займання у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1-го та 2-го поверхів.

"О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, врятовано п'ять осіб, постраждали — 10. Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків залучалися 12 од. пожежної техніки та 98 осіб особового складу ДСНС", – йдеться в повідомленні ДСНС.

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