Арестович про Бородянку: Навіть у військових не вистачає сил говорити після побаченого

Олексій Арестович: "Буча - це не найстрашніше. Бородянка!" Фото: колаж "Сьогодні"

Буча та Ірпінь, в яких відбувалися масові зґвалтування, тортури та вбивства мирних жителів, виявилися не найжахливішими місцями Київської області, що потрапили під окупацію російських військ. Набагато страшніша ситуація в селищі Бородянка. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVЕ.

"Буча – це не найстрашніше. Бородянка! У Бородянці всі, хто встиг побувати, кажуть, що ситуація набагато гірша. За кількістю загиблих", – сказав Арестович.

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Як зазначив радник голови Офісу Зеленського, він ще не встиг побувати у Бородянці, але його друзі, професійні військові, які зараз знаходяться в селищі, перебувають у стані шоку від побаченого.

"Мої друзі, професійні військові, яких не налякаєш і не здивуєш нічим, кажуть, що ситуація набагато гірша, ніж у Бучі. У них навіть голосу не вистачає говорити по телефону після побаченого", – сказав Арестович.

Радник глави Офісу президента додав, що найближчим часом журналісти та громадськість зможуть дізнатися про подробиці жахливих злочинів, скоєних російськими загарбниками у Бородянці.

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Бородянка – ще одне містечко під Києвом, яке зазнало великих збитків та втрат від рук цинічних російських окупантів. Днями це місце вдалося звільнити від "російського світу".

Раніше сайт "Сьогодні" показував, як виглядає Бородянка після російських окупантів.

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Також ми інформували, що українська співачка Руслана відвідала звільнену від рашистів Бородянку, щоб передати гуманітарну допомогу.