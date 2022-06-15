Арестович позначив відповідальність Шольца за загибель українців

Шольц не дає Україні важкої зброї, яку пообіцяв / Фото: Колаж: Сьогодні

Через те, що Німеччина затягує з постачанням важкого озброєння для України, щодня на фронті гине багато українських воїнів. Про це заявив позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Він зазначив, що відповідальність за загибель українців має розділити і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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"Пане Шольц, ви несете відповідальність за наших загиблих солдатів та мирних жителів. Щодня гинуть діти, щодня ми втрачаємо 100 солдатів, бо ви не даєте нам важкої зброї. Українська армія сильна, ми могли б побити росіян і витіснити їх із нашої країни, але нам потрібна зброя", – заявив Арестович.

Допомога від Німеччини

1 червня стало відомо, що Німеччина постачить Україні сучасні системи ППО IRIS-T. За допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні сучасне озброєння та оголосив про обмін з Грецією. Проте виникли проблеми: система ППО Iris-T не буде доступна до листопада-грудня, а програмне забезпечення для реактивної системи залпового вогню Mars II доведеться ґрунтовно перепрограмувати.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що Німеччина передасть Україні 155-мм самохідні гармати-гаубиці Panzerhaubitze 2000 вже до кінця місяця. Їхнє постачання очікуються приблизно 22 червня. Наступного місяця очікується постачання зенітних самохідних установок Gepard.

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Німеччина за два місяці не постачила Україні майже ніякої зброї

Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України. У період з 30 березня до 26 травня Україні надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду.

У середині травня Німеччина передала 3000 протитанкових мін та 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії. Інша партія німецького озброєння прибула в Україну в середині квітня. Там були запчастини для кулеметів, запали, детонаційні шнури, рації, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

Останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня. Воно містило 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".

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Україна гостро потребує цих боєприпасів, про що неодноразово повідомлялося уряду ФРН. Канцлер Олаф Шольц публічно пообіцяв подальші постачання, але Німеччина поки що їх не зробила.