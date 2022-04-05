Арестович: Окупанти готуються здати Херсон

Олексій Арестович заявив, що на Миколаївщині вже немає окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти підготували Херсон до здачі, а в Миколаївській області взагалі немає противника.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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Яка ситуація

За його словами, окупанти міцно обороняють свої позиції:

"Давно стали в оборону і утримують дуже невелике угруповання на правому березі, яке "підгризають" наші війська".

Крім цього, радник голови ОП зазначив, що бої ведуться саме на Херсонщині:

"Про це мало хто знає, але вони (окупанти – ред.) серйозно розглядають варіант, щоб залишити Херсон – як і серед інших своїх воєнних планів. Це не означає, що Херсон буде звільнений завтра, але тим не менш. У Миколаївській області взагалі немає ворога – всі бої ведуться на Херсонщині".

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Вбивства в Херсонській області

Також Олексій Арестович розповів, що за оперативними даними, в Херсонській області зафіксовані масові вбивства мешканців, скоєні російськими окупантами. Здебільшого жертвами загарбників стали чиновники, силовики та бізнесмени. За його словами, там десятки жертв.

Він зазначив, що українській владі поки що невідомо про факти розправ над мирним населенням. За оперативними даними, загарбники здебільшого вбивали представників місцевого самоврядування.

Нагадаємо, в Херсонській області Збройні сили України звільнили від загарбників та взяли під контроль 11 населених пунктів.

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