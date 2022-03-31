Арестович: Відставити паніку про "масовані удари" РФ сьогодні вночі

Олексій Арестович прокоментував "масовані удари" РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про "жахливі" повідомлення від журналістів та народних депутатів, які говорять про "масований удар по Україні" у ніч на 1 квітня. За словами Арестовича, не треба панікувати.

Відповідне відеозвернення радник голови ОП опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Варто на кілька днів вас залишити, як знову розпочалася масова паніка у журналістських чатах, чатах народних депутатів України. Паніка про те, що сьогодні вночі Росія завдасть масованого удару з 04:00 до 04:30 по всій території України", – сказав Арестович.

Він заявив, що немає сенсу витрачати ракети, які коштують мільйони доларів на те, щоб убити народного депутата України чи журналіста. За словами Арестовича, якщо окупанти і будуть бити, то по об'єктах ВПК та інфраструктури.

"Вони б'ють щоночі. Причому щотижня інтенсивність цих ударів зростає. Тому я не розумію, у чому причина паніки. Звісно, може не долетіти, потрапити до цивільного, ППО може збити, і воно впаде на житловий будинок… Залишити паніку", – наголосив радник голови ОП.

Арестович додав, що до повітряної сирени треба уважно ставитися у будь-якому випадку. Якщо йде попередження, краще сховатися.

"Шановні журналісти, народні депутати і всі інші, не лякайте одне одного і не розсилайте моторошних повідомлень про масований російський удар, який трапляється кожен божий день за наростаючою і буде ще дуже довго", – резюмував він.

Арестович пояснив, чому Росія не змогла розбомбити ракетами Офіс Зеленського

Російські окупанти не залишають спроби вбити президента України Володимира Зеленського. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю BBC.

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За його словами, росіяни чотири рази стріляли біля Офісу президента. Крім того, окупанти хочуть ліквідувати членів найвищого військово-політичного керівництва України, зокрема і самого Арестовича.

"Ваш покірний слуга, до речі, у першій п'ятірці – це з оперативних даних. Оскільки йде переговорний процес, то вдарити по Офісу президента, звідки йде цей процес відеозв'язком, значить, обрізати собі всі шляхи до переговорів. А якщо не буде переговорів – це зовсім інша ситуація", – розповів Арестович.