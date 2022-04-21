Арестович: Отримавши всю зброю, ЗСУ зможе наступати вже до 9 травня

Олексій Арестович розповів про постачання зброї в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України до 9 травня отримають всю зброю від західних союзників та партнером, і тоді у нас збільшиться потенціал для наступів.

Про це Арестович повідомив в інтерв'ю Марку Фейгіну.

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За його словами, в Україну поставляється багато далекобійної артилерії – 155 мм, яка точніше стріляє, ніж 152-міліметрова російська. Арестович розповів, що США схвалили пакет на 800 млн доларів, а Британія відправить Україні протикорабельні ракети Brimstone – це основний засіб боротьби з російським десантом, який ще може бути висаджений.

Крім того, Норвегія дасть нашій країні переносні ЗРК Mistral, танки. Австралія та багато інших країн відправлять Україні БТРи, а Румунія заявила про постачання озброєння.

Радник голови ОП наголосив: якщо все це приїде до України, то до 9 травня українська сторона різко додасть у бойових можливостях. За його словами, щойно ЗСУ посилять свої бойові можливості, вони почнуть їх реалізовувати.

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"Стояти і дивитися на місці ми не будемо. Ми радісно пострибаємо десь уперед", – додав Арестович.

Арестович назвав головні цілі противника у другій фазі війни

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про перебіг другої фази війни станом на 20 квітня. За його словами, ситуація залишається контрольованою військово-політичним керівництвом України. Про це Арестович сказав під час брифінгу.

Ситуація на різних напрямках:

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На Київському, Чернігівському та Сумському напрямах противник наступ не веде;

На Харківщині точаться бої, українські військові продовжують наступ, кілька населених пунктів звільнено;

Противник намагався штурмувати Рубіжне та Попасну, але був відбитий;

На Запорізькому напрямку ЗСУ ведуть активну маневрену оборону, російські окупанти намагаються просуватися у напрямку Гуляйполя, проте просуваються окремими ротними тактичними групами (100 осіб із технікою) та потрапляють під удари української армії;

У Маріуполі бої точаться в районі заводу "Азовсталь". За словами Арестовича, противнику там "нелегко, він зазнає тяжких втрат";

У Херсонському напрямку противник намагається наступати, маючи завдання вийти на межі Херсонської області у бік Миколаєва.

Арестович додав, що головним напрямком для противника залишається Ізюм-Слов'янськ, де зосереджено російські війська, які намагаються просуватися, проте їм це не вдається.

"Хоча анонсований ними страшний наступ триває вже третю добу", – сказав він.

Також Арестович прокоментував повідомлення про постачання Україні літаків.

"Продовжує приходити озброєння, військова техніка. Ви всі сьогодні бачили повідомлення про те, що прийшли літаки. Ці повідомлення суперечливі, але сформулюємо це так: літаковий парк Повітряних сил Збройних сил України дещо збільшився. На цьому поки що все", – сказав він.

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