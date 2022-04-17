Арестович: втрати ЗСУ у 8-10 разів менші, ніж у російської армії

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Втрати української армії у війні з Росією приблизно у 8-10 разів менші, ніж в окупантів. Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

Арестович спростував поширену Росією недостовірну інформацію, нібито втрати України вже перевищили 20 тисяч загиблих військових.

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"Ми точно знаємо наші втрати до кожної людини. Ми їх скажемо потім. Зараз президент озвучив приблизну цифру. Вона значно менша за російські втрати. Приблизно у 8-10 разів менша", – сказав він.

За словами Арестовича, росіяни також убили величезну кількість мирних українців, проте поки що встановити точну цифру неможливо.

Президент назвав кількість загиблих

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: зараз українські чиновники вважають, що на війні загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців.

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Зеленський додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і що "важко сказати, скільки з них виживе".

Втрати Росії становлять понад 20 тисяч військових.

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