Арестович пояснив, чому Путін змінив командувача армії РФ в Україні на "сирійця"

Арестович пояснив, навіщо Путін призначив Дворнікова командувачем армії РФ в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія змінила командувача. Вторгнення в Україну очолив генерал Олександр Дворніков, який раніше керував діями армії РФ у Сирії. Це був вимушений крок, оскільки Росія зараз наступає на територію України, застосовуючи дуже різнорідні сили.

Таку заяву зробив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі каналу Фейгін LIVE.

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Він зазначив, що залишається великим питанням, як Дворнікова призначили командувачем угруповання.

"Відчуття, що його призначили наглядачем за угрупованням, великим координатором відставки верховного головнокомандувача. Чому? Тому що немає у нас даних перевірених, що командування угруповання змінилося. А чому його поставили? Тому що сирійський досвід – це досвід організації, взаємодії та застосування дуже різнорідних сил", – пояснив Арестович.

Він додав, що на територію України зараз наступає "збірна солянка" – Росгвардія, ПДВ, морська піхота та інші види російських військ.

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Що відомо про Дворнікова

Раніше стало відомо, що Росія на тлі відступу від Києва та визнаних самим Кремлем суттєвих втрат під час бойових дій змінила командувача. Вторгнення в Україну очолив Олександр Дворніков, командувач військами Південного військового округу.

Як пише BBC, однією з причин проблем, що виникли при досягненні цілей вторгнення в Україну, стала погана координація між військами різних російських військових округів, що беруть участь в операції. У РФ вважають, що генерал Дворніков повинен змінити цю ситуацію і досягти кращої координації.

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