Арестович: Пропаганда РФ почала готувати росіян до капітуляції

Радник глави ОП назвав етапи підготовки мас пропагандою РФ до капітуляції. / Фото: Колаж: Сьогодні

Пропаганда Російської Федерації плавно розпочала готувати маси до капітуляції – причому робить вона це в кілька етапів.

Про це сказав позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін LIVE".

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Етапи пропаганди

Зокрема, радник голови ОП виділив такі етапи підготовки:

1. "У нас є складнощі. Не так все просто".

Як зазначив Олексій Арестович, з цими наративами виступив полковник РФ Михайло Ходаренок на центральному телебаченні на пропагандистському шоу в Ольги Скабєєвої, а також про це розповідає росіянам один з колишніх ватажків бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін.

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2. "У нас є значні проблеми". Це, за словами Арестовича, є наступним етапом.

3. "Ми воюємо проти 42 країн".

4. "Не доопрацювали дипломатія та спецслужби".

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5. Пошук винних та призначення зрадників.

"Так іде пояснення необхідності зупиняти воєнні дії – нібито для перегрупування та накопичення сил і продажу мирного договору. Простий люд уже почав здогадуватися, що план не спрацював, а пропагандисти все розуміють, але продовжують працювати. І чому це Скабєєва одягла жовто-блакитне вбрання на програму?" – зазначив Арестович у себе в Telegram-каналі.

Нагадаємо, Олексій Арестович також заявив, що на Україну в липні-вересні чекають жорсткі бої, коли ЗСУ перейдуть у наступ, а російська армія оборонятиметься.

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