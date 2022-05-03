Арестович розповів, що перший солдат РФ здався в полон, щоб приєднатися до легіону "Свобода Росії"

Солдати РФ приєднуються до легіону "Свобода Росії" / Колаж "Сьогодні"

Перший російський солдат здався в полон українським силам, щоб приєднатися до легіону "Свобода Росії".

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі програми "ФЕЙГІН LIVE".

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"Сьогодні перший російський солдат здався в полон з листівкою "Легіон "Свобода Росії". Так, він прийшов і сказав: я здаюся в легіон "Свобода Росії", давно шукав нагоди, і ось я хочу" , – сказав Арестович.

Також, за словами радника голови Офісу президента України, у деяких областях РФ люди все частіше пишуть на стінах біля держструктур слова "Легіон "Свобода Росії"".

На території РФ діють партизанські загони

На території Російської Федерації вже діють партизанські загони, які складаються з росіян. Легіони знаходяться у різних регіонах Росії.

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"Осередки "Свободної Росії" з'явилися в самій Росії. Вже є легіон, який діє всередині Росії. Це було неминуче. Ми цим не керуємо. У різних регіонах народ почав збирати", – стверджує Арестович.

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