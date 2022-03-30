Арестович розповів, як частинам РФ вдалося швидко просунутися до Києва

Олексій Арестович розповів, як окупанти проникли до Києва. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що неможливо протистояти на рівному місці авіації, у якої перелітний час всього дві хвилини. За його словами, в України з Росією 6,5 тисячі кілометрів кордонів. Він вважає, що спочатку необхідно "трохи відійти, щоб потім приманити".

Про це Арестович розповів в інтерв'ю BBC News Україна.

Реклама

"У нас із Росією 6,5 тисячі кілометрів кордонів. Неможливо протистояти на рівному місці авіації, яка має перелітний час дві хвилини з Криму. На Поліських напрямках можна було стати та давати бій, але плече авіації з Білорусі дуже коротке і наші війська просто перемішали б там із піском", – зазначив радник голови ОП.

Він додав, що околиці Києва захищають системи ППО і можна побачити, що зараз йде контрнаступ у цьому напрямі, бо наша авіація працює.

"Ми мали трохи відійти, щоб потім приманити. Ми маневрово втягуємо у пастки, а потім обрізаємо", – наголосив Арестович.

Арестович вважає, що перелом у війні з РФ відбудеться на початку травня

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що перелом у війні з РФ відбудеться наприкінці квітня — на початку травня.

Реклама

Арестович заявив, що гуманітарна катастрофа, така як у Маріуполі чи Ізюмі, довго не триватиме.