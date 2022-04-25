Арестович розповів, коли ЗСУ можуть піти у наступ

Олексій Арестович розповів, чим закінчаться спроби Росії окупувати Херсонську область / Фото: Колаж: Сьогодні
Росіяни можуть спробувати оголосити про створення квазіреспубліки в Херсонської області та об'єднати її в "округ" Росії разом з Кримом. Про це заявив радник голови ВП Олексій Арестович в інтерв'ю 24 каналу.
Він наголосив, що в такому разі Україна вийде з переговорів та продовжить бойові дії з максимальною інтенсивністю.
На думку Арестовича, якби Росія спробувала оголосити чергову окупацію частини території України, на це відреагували б на Заході. Наші партнери збільшили б військову допомогу Україні, а також посилили санкції проти Росії. Зокрема, йдеться про запровадження нафтового ембарго, що завдасть суттєвого удару по економіці Росії.
Арестович нагадав, що вже найближчими днями в США голосуватимуть за фактично необмежені постачання зброї Україні та запровадження шостого пакета санкції проти РФ. Російська армія не зможе створювати резерви, а українська армія отримуватиме величезну допомогу з Заходу.
"Протягом місяця на полі бою складеться перевага Збройних Сил України, принаймні на окремих напрямках. І тоді ми підемо у наступ", – наголосив радник керівника ВП.
Війна в Україні
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- Внаслідок обстрілів загинуло 5 мирних жителів Донецької області — 2 у Новоселівці, 2 у Красногорівці Очеретинської громади та 1 у Новомихайлівці. Крім того, 5 цивільних було поранено. У Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, які отримали поранення в Луганській області.
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- Напередодні православного Великодня окупанти обстріляли Одесу. Внаслідок цього злочину армії РФ загинули 8 мирних жителів, серед них тримісячна дитина, поранено 18 людей.