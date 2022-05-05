Арестович розповів, коли ЗСУ підуть у контрнаступ

Арестович дав прогноз щодо контрнаступу / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, за яких умов ЗСУ підуть у контрнаступ: потрібна величезна кількість зброї.

Про це він сказав телеведучій Марії Скибі в ефірі загальнонаціонального марафону в ефірі YouTube-каналу "Україна24".

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Контрнаступ можливий за умови накопичення величезної кількості зброї, повідомив Арестович.

"Потрібно кілька бригад переозброєних, навчених, узгоджених. На постачання це можливо не раніше середини червня".

Арестович уточнив, що поки що не сказав би, що це можливо і додав, що контрнаступу може і не бути.

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За його даними, перша зброя, здатна зупиняти ворога, прийде в Україну наприкінці травня, на початку червня.

"А щоб наступати – це не раніше другої половини червня за найбільш сприятливих умов".

Щодо мобілізації, – до довготривалої в РФ не готувалися.

"Вони можуть закликати і 17 мільйонів людей, але що з ними робити, чим годувати, озброювати? Наразі проводять часткову мобілізацію, але бачимо, що це соціальні низи, набрані за списання боргів. Крім того, у них дуже застаріла техніка 60-70-х років, дуже подібна до нашого 2014 року".

Незважаючи на це, за прогнозами Арестовича, росіяни ще мобілізують від 20-30 до 50 тисяч чоловіків і спробують "сколотити" з них нові підрозділи, щоб тиснути на Запоріжжя, Кривий Ріг, Ізюм та Авдіївку.

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"Частина з них уже тут, ми побачили їхні бойові якості. За тиждень із них залишилося 30% живих, а решта – убиті, поранені чи втекли. Бійці вони ніякі, але це маса озброєних людей з технікою, які створюють проблеми".

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